Рафик Загрутдинов: проблемному ЖК «Легенда» присвоили почтовый адрес
Фото - © Рафик Загрутдинов. Фото: Департамент строительства г. Москвы
Генеральный подрядчик ООО «ФЛЭТ и КО» рассказал о присвоении почтовых адресов корпусам 2, 4 и 7 проблемного ЖК «Легенда». Ранее адреса присвоили 1 и 3 корпусам, сообщил руководитель столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.
Корпуса ЖК получили адреса:
- корпус № 1 — Троицк, улица Академика Дыхне, д. 20;
- корпус № 2 — Троицк, улица Академика Дыхне, д. 16;
- корпус № 3 — Троицк, улица Академика Дыхне, д. 8;
- корпус № 4 — Троицк, улица Академика Дыхне, д. 4;
- корпус № 7 — Троицк, улица Академика Дыхне, д. 18.
Сейчас на домах вывешивают таблички с адресами.
В 1 корпусе успешно прошли комплексные испытания все инженерные системы. Устранены замечания по электрощитовым, здание предъявляют эксплуатирующим организациям.
Близится к завершению финишная отделка мест общего пользования (МОП) во 2 корпусе. Проводится исправление замечаний и уборка прилегающей к корпусу территории.
Уже смонтировали 7 из 11 подъемников для маломобильных граждан в 3 корпусе. Проводятся комплексные испытания и идет предъявление инженерных систем управляющей компании.
Монтаж плитки в МОП проводят в 4 корпусе — он готов на 85%. Идет устройство мусоропровода. Прокладывают кабели снабжения вентиляционных установок, расположенных на кровле.
В 7 корпусе окончен монтаж потолка, а также идут пусконаладочные работы инженерных систем. Во дворе ЖК укладывают финишный слой асфальта и наносят разметку парковочных мест. В зоне локальных очистных сооружений благоустройство завершено на 90%.
Сейчас на площадке работают 350 специалистов. В зависимости от объема работ варьируется и число рабочих. Подрядные организации, которые достраивают жилые комплексы, контролируется подведомственным департаменту гражданского строительства столицы Московским фондом защиты прав дольщиков.
Застройщик ООО «ИнвестСтройГрупп» в 2018 году был признан банкротом и не исполнил обязательства перед дольщиками. Решение достраивать объект на средства города принял мэр столицы Сергей Собянин. Московский фонд защиты прав дольщиков в 2021 году переоформил на себя разрешения на строительство.
Департамент гражданского строительства Москвы обладает полномочиями и функциями, связанными с завершением строительства проблемных объектов на бюджетные средства.
«Сейчас за счет городского бюджета достраивается 6 проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 2,5 тыс. дольщиков», — сказал Загрутдинов.