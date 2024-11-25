Рафик Загрутдинов: проблемному ЖК «Легенда» присвоили почтовый адрес

сегодня в 13:52

Генеральный подрядчик ООО «ФЛЭТ и КО» рассказал о присвоении почтовых адресов корпусам 2, 4 и 7 проблемного ЖК «Легенда». Ранее адреса присвоили 1 и 3 корпусам, сообщил руководитель столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.

Корпуса ЖК получили адреса:

корпус № 1 — Троицк, улица Академика Дыхне, д. 20;

корпус № 2 — Троицк, улица Академика Дыхне, д. 16;

корпус № 3 — Троицк, улица Академика Дыхне, д. 8;

корпус № 4 — Троицк, улица Академика Дыхне, д. 4;

корпус № 7 — Троицк, улица Академика Дыхне, д. 18.

Сейчас на домах вывешивают таблички с адресами.

В 1 корпусе успешно прошли комплексные испытания все инженерные системы. Устранены замечания по электрощитовым, здание предъявляют эксплуатирующим организациям.

Близится к завершению финишная отделка мест общего пользования (МОП) во 2 корпусе. Проводится исправление замечаний и уборка прилегающей к корпусу территории.

Уже смонтировали 7 из 11 подъемников для маломобильных граждан в 3 корпусе. Проводятся комплексные испытания и идет предъявление инженерных систем управляющей компании.

Монтаж плитки в МОП проводят в 4 корпусе — он готов на 85%. Идет устройство мусоропровода. Прокладывают кабели снабжения вентиляционных установок, расположенных на кровле.

В 7 корпусе окончен монтаж потолка, а также идут пусконаладочные работы инженерных систем. Во дворе ЖК укладывают финишный слой асфальта и наносят разметку парковочных мест. В зоне локальных очистных сооружений благоустройство завершено на 90%.

Сейчас на площадке работают 350 специалистов. В зависимости от объема работ варьируется и число рабочих. Подрядные организации, которые достраивают жилые комплексы, контролируется подведомственным департаменту гражданского строительства столицы Московским фондом защиты прав дольщиков.

Застройщик ООО «ИнвестСтройГрупп» в 2018 году был признан банкротом и не исполнил обязательства перед дольщиками. Решение достраивать объект на средства города принял мэр столицы Сергей Собянин. Московский фонд защиты прав дольщиков в 2021 году переоформил на себя разрешения на строительство.

Департамент гражданского строительства Москвы обладает полномочиями и функциями, связанными с завершением строительства проблемных объектов на бюджетные средства.

«Сейчас за счет городского бюджета достраивается 6 проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 2,5 тыс. дольщиков», — сказал Загрутдинов.