Рафик Загрутдинов: кровлю начали делать в строящейся школе в столичном Лефортове

В московском районе Лефортово строители возвели монолит четвертого этажа новой школы и приступили к устройству кровли, сообщил руководитель департамента гражданского строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Объект образования строят по адресу: улица Золоторожский Вал, владение 11.

«Площадь новой четырехэтажной школы на 1150 учеников составит более 18,9 тыс. кв. м. Сейчас на площадке полностью выполнены работы подготовительного периода. Специалисты завершают устройство монолитных конструкций последнего этажа здания и переходят к закрытию теплового контура», — сказал Загрутдинов.

По его словам, на сегодняшний день завершено свыше 20% от всего объема запланированных работ.

Глава департамента уточнил, что проектом еще предусмотрены лабораторно-исследовательские комплексы с возможностью использования раздвижных трансформируемых перегородок. Такой подход позволит делить помещение на функциональные зоны, адаптируя его под разные образовательные нужды.

Кроме того, в здании сделают медиатеку с местами для индивидуальной и групповой работы. Там появится просторный зал для тематических и торжественных мероприятий.

Архитектурный облик будет выдержан в монохромной гамме. В нем сочетаются три основных цвета: белый, серый и черный. Данные оттенки выбраны неслучайно, именно они гармонично вписываются в цветовую палитру многоэтажной застройки, которая расположена на данной территории. Таким образом, создается единое стилевое решение.

«Мосгосстройнадзор контролирует возведение школы на всех этапах. Здание строится с января текущего года. Недавно на стройплощадке была проведена третья выездная проверка, в которой принимали участие специалисты подведомственного центра экспертиз (ГБУ „ЦЭИИС“). Они оценили качество выполненных работ и применяемых материалов: бетона и кирпичной кладки в перегородках», — добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.