Рафик Загрутдинов: дом по реновации построят в 2025 году в Котловке

В столичном районе Котловка в 2025 году достроят жилой дом на 452 квартиры по программе реновации. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что новостройку строят по адресу: Большая Черемушкинская улица, вл. 25Б.

«В настоящее время на площадке ведутся работы по строительству монолитных конструкций подземной части здания. Фасады облицуют фиброцементными плитами. Для сохранения единого облика дома на них установят металлические корзины под кондиционеры. Входные группы оформят витражным остеклением», — рассказал Загрутдинов.

Из 452 квартир в доме 1 будет четырехкомнатной, 104 — трехкомнатными, 198 — двухкомнатными и 149 — однокомнатными. Для маломобильных жителей оборудуют 6 квартир, увеличив ширину коридоров и дверных проемов, установив специальные оконные ручки, дверной глазок, розетки и сантехнику. Дом будет оснащен системами видеонаблюдения, охраны входа, оповещения, пожарной сигнализацией и управлением эвакуацией во время пожара. Придомовую территорию озеленят и благоустроят. Будут оборудованы зона отдыха, детские и спортивные площадки.