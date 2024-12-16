Работы по устройству фундамента многопрофильной больницы стартовали в Балашихе

На объекте сейчас обустраивают фундамент больницы, ведутся работы по устройству вертикальных конструкций и подземного паркинга.

«Сегодня мы посетили знаковый объект в Балашихе. Здесь ведется строительство новой большой больницы. На объекте заканчиваются подземные работы. Темпы строительства хорошие, все процессы отлажены», — сказал Тарас Ефимов.

Современный многофункциональный медицинский центр планируют открыть в 2027 году. Работать здесь будут более 3 тысяч специалистов, в том числе более 700 врачей. В новой больнице расположатся консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену, отделения неотложной хирургии, травматологии, урологии, челюстно-лицевой хирургии, торакальной хирургии, гинекологии, нейрохирургии, кардиологии, неврологии, а также региональный сосудистый центр — всего 26 профилей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.