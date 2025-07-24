Работы по подготовке к текущему ремонту стартовали в здании ДМШ № 2 Люберец

В основном здании детской музыкальной школы № 2 городского округа Люберцы (ул. Смирновская, 5а) стартовали работы по подготовке к ремонту второго этажа. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«В рамках ремонта будет произведена замена покрытия пола, осуществлена покраска стен и потолков в учебных кабинетах и коридоре. Также специалисты заменят светильники, плитку стен и пола в санузле, установят новые двери», — сообщила директор ДМШ № 2, заслуженная артистка Московской области Татьяна Матвеева.

Она отметила, что в прошлом году косметический ремонт был произведен на первом этаже здания: обновили коридор и гардероб, украсили стены тематическими рисунками.

«Продолжим музыкальную тему в оформлении второго этажа. Улучшение материально-технической базы музыкальных школ и школ искусств округа очень важно для имиджа и привлекательности образования в области культуры, это способствует разностороннему развитию личности подрастающего поколения», — заключила Татьяна Матвеева.

Работы по ремонту планируется завершить к началу нового учебного года.

В этом году в рамках национального проекта «Семья» в детскую музыкальную школу № 2 будут закуплены балалайки, домры, гитары, кларнет, детские ударные инструменты, рояль, пианино, методические пособия, мебель и оборудование для учебного процесса. Также запланировано оснастить инструментами структурное подразделение ДМШ — ДШИ № 4 (3-е Почтовое отделение, корп. 30). Будут поставлены два акустических рояля и четыре акустические пианино, народные музыкальные инструменты.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.