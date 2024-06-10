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Работы по капремонту в школе № 9 Наро-Фоминска завершены на 45%

В Наро-Фоминском городском округе продолжается капитальный ремонт двух корпусов школы № 9 имени дважды Героя Советского Союза летчика — космонавта В. В. Лебедева. Общая стройготовность зданий на ул. Шибанкова составляет 45%, об этом сообщила пресс-служба регионального Минстроя.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«На площадке более 60 рабочих и 2 единицы техники. В основном корпусе ведутся монтажные работы — электроснабжения, слаботочных систем, системы водоснабжения и отопления, кровельные и фасадные работы, внутренняя отделка помещений. На втором корпусе ведется устройство инженерных сетей, монтаж оконных блоков, усиление дверных проемов, фасадные работы», — уточняется в сообщении.

Общая площадь объекта более 6 тыс. кв. метров.

Обновленная школа откроет свои двери уже 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.