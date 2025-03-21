Работы по капремонту Дедовской школы в Истре завершены на 30%

Продолжается капитальный ремонт здания «Дедовской школы» в поселке Снегири округа Истры. На сегодняшний день готовность объекта составляет 30%, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

На объекте работают 39 человек и 2 единицы техники. Строители ведут фасадные работы, отделку внутренних помещений — штукатурку стен, устройство основания пола, перегородок из гипсокартона, монтаж инженерных систем.

Общая площадь здания составляет 2 822 кв. м.

По проекту капремонта в здании планируется проведение кровельных и фасадных работ, устройство входных групп, замена систем отопления, вентиляции, канализации, внутренние работы. Кроме того, проведут благоустройство прилегающей территории, закупят новую мебель и оборудование.

Открытие школы после ремонта запланировано к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.