Работы по благоустройству территорий у поликлиники в Котельниках завершены на 90%

Работы по благоустройству у новой поликлиники в Котельниках переходят в завершающую стадию. На данный момент 90% работ по благоустройству уже завершены. Об этом сообщает пресс-служба регионального минстройкомплекса.

На объекте практически полностью выполнены работы по созданию проездов и площадок к поликлинике, на 98% окончены работы по ограждению территории. Также строители ведут работы по озеленению.

Всего здесь работают 112 человек и 2 единицы техники. Кроме того, подрядчик проводит работы устройству фасада и вентиляции, занимается внутренней отделкой поликлиники.

Общая площадь здания составит 12,5 тыс. кв. метров, а планируемая численность обслуживаемого населения — 22,5 тысячи жителей. Всего за смену поликлиника сможет принять 400 человек.

Завершение строительства планируется в конце 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.