сегодня в 11:30

Работу детской поликлиники в Крюкове обеспечат более 35 инженерных систем

В столичном районе Крюково строят новую детскую поликлинику, которая сможет принимать 320 пациентов в смену, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Здание будет четырехэтажным, его площадь составит 5,8 тыс. кв. м.

«Для обеспечения бесперебойной работы детской поликлиники будет установлено более 35 инженерных систем. На объекте уже завершили возведение монолита здания, приступили к устройству внутренних стен. В новой поликлинике также появится травматологическое отделение, где детям смогут сразу сделать рентген и оказать необходимую помощь», — уточнил Загрутдинов.

Здание возводят в соответствии с новым московским стандартом поликлиник.

В учреждении сделают понятную навигацию и удобное зонирование помещений. Кабинеты врачей разместят таким образом, чтобы снизить возникновение очередей.