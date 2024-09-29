В Мытищах выявляют самовольные постройки

Здание, расположенное в Комсомольском переулке в мкр. Дружба, ожидает участь похожих, незаконных, которые в последнее время в городском округе Мытищи сносят по решению суда. По паспорту БТИ это должно быть двухэтажное здание. Однако сотрудниками управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи установлено, что оно претерпело незаконную реконструкцию без получения на то необходимых разрешительных документов, в том числе и проектной документации, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Мало того, даже визуально видно, что оно создает угрозу жизни и здоровью граждан. Кроме того, как оказалось, постройка находится на трех земельных участках, принадлежащих разным владельцам. Кроме того, соседями неоднократно было зафиксировано, что в доме проживают мигранты и лица без гражданств. То есть, налицо признаки организации хостела», — отметила начальник управления Елена Лебеденко.

Елена Владимировна обратила внимание, в каком антисанитарном состоянии находится здание. При этом не может быть и речи о соблюдении при его возведении каких бы то ни было строительных и градостроительных норм.

На заседании постоянно действующей межведомственной комиссии при администрации по выявлению незаконных построек принято решение об обращении в суд с иском к собственнику о признании данной постройки самовольной и требованием о ее сносе.

«Будем ожидать объяснений от собственника, на каком основании он возвел данную постройку, почему она находится в таком состоянии и почему он сдает ее постояльцам в то время, как вид разрешенного использования земли подразумевает исключительно индивидуальное жилищное строительство», — прокомментировала Елена Лебеденко.

Дальнейшее разбирательство включает в себя проведение судебной, строительно-технической и землеустроительной экспертизы. По словам Елены Лебеденко, работа по выявлению самовольных построек на территории округа будет продолжена.

«В настоящее время в производстве нашего управления находится 251 судебное дело о сносе самовольных построек. Кроме того, за прошлый месяц нам удалось выявить и обратиться в судебные инстанции по 7 объектам, которые обладают признаками хостелов или общежитий», — сказала Лебеденко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.