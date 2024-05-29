Рабочие приступили к черновой покраске стен школы № 16 в Серпухове

Капитальный ремонт продолжается в школе № 16 городского округа Серпухов по президентской программе. На днях специалисты приступили к черновой покраске стен для последующего нанесения основного покрытия.

«Мы выбрали для стен оттенки зеленого, желтого, фисташкового и оранжевого цвета. Все цвета очень позитивные, холодных оттенков в нашей школе присутствовать не будет. Очень хотелось, чтобы в каждой душе, у каждого человека, заходящего в нашу любимую школу, было тепло» Елена Кудряшова директор МБОУ СОШ № 16

В данный момент на объекте завершен монтаж системы водоснабжения. Сотрудники подрядной организации в настоящее время устанавливают батареи, проводят монтаж вентиляции и укладывают плитку на лестничных маршах. Подготовлены к покраске второй и третий этажи.

«По завершении работ заасфальтируем прилегающую территорию и проведем благоустройство. Перед нами стоят четкие сроки, которых мы должны придерживаться. Ход ремонта — на постоянном контроле» Сергей Никитенко глава г. о. Серпухов

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.