сегодня в 12:59

Рабочие приступили к благоустройству территории новой школы в Ступине

Рабочие начали благоустраивать территорию школы в мкр. «Новое Ступино» на 550 мест. К началу учебного года школа откроет свои двери. Об этом сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса Московской области.

Объект возводится в рамках региональной госпрограммы.

«В работах задействованы более 140 рабочих и 5 единиц спецтехники. Продолжаются фасадные, кровельные и отделочные работы, монтируются внутренние и наружные инженерные сети. Также подрядчик приступил к благоустройству прилегающей территории. Общая стройготовность составляет 75,8%», — уточняется в сообщении.

В 3-этажном здании общей площадью более 10,4 тыс. кв. метров разместятся входные группы, помещения охраны и гардероб, учебные кабинеты, групповые ячейки для дошкольного отделения, лаборантские, помещения медблока, два спортзала, помещения пищеблока с обеденным залом, актовый зал, библиотечно-информационный центр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.