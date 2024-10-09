Рабочие капитально отремонтируют мостовой переход в Коломне

В городском округе Коломна рабочие капитально отремонтируют мостовой переход в 2025 году. Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту мостового перехода через реку Шеленка на км 20+640 а/д «Коломна — Сельниково — Левино» в городском округе Коломна», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту мостового перехода через реку Шеленка на км 20+640 а/д «Коломна — Сельниково — Левино» в городском округе Коломна.

Работы планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.