Путин и Собянин открыли движение по 4-м станциям участка Троицкой линии метро

Президент России Владимир Путин совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным открыли движение по новому участку Троицкой линии метро Москвы. Он идет от «Новаторской» до «ЗИЛ», сообщает корреспондент РИА Новости .

Часть Троицкой линии метро открыли в формате видеоконференции.

В новый участок входят четыре станции — «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ». Благодаря им будет облегчено транспортное сообщение для около 600 тыс. человек, которые живут в районах Донской, Даниловский, Академический, Гагаринский, Нагорный, Котловка и Ломоносовский.

13 и 14 сентября отмечают День города Москвы. Российской столице исполнилось 878 лет.