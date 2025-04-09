Пуртов: в Москве представили доступные к покупке квартиры и парковочные места

На городских торгах доступны более 230 квартир и свыше 380 машино-мест в многоуровневых и подземных паркингах по всей столице. Презентация под названием «Покупай у города! Квартиры и машино-места в Москве без посредников» состоялась 9 апреля, сообщил глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что город предлагает объекты не только для предпринимателей, но и для других жителей столицы, которые хотят купить или инвестировать в недвижимость. На сегодняшнем мероприятии в формате роуд-шоу специалисты Департамента города Москвы по конкурентной политике подробно рассказали о квартирах и парковочных местах, объяснили, как их выбрать и приобрести, оформить договор, а также воспользоваться электронными сервисами Инвестиционного портала.

«Площадь представленных квартир варьируется от 27,1 до 96,8 квадратных метра, а парковочных пространств — от 10 до 35 квадратных метров. Сделки с городом не только юридически прозрачны и безопасны, но и позволяют приобрести недвижимость на привлекательных стартовых условиях. В торгах могут принять участие все желающие», — отметил Пуртов.

Департамент по конкурентной политике города Москвы ежемесячно организует встречи с инвесторами и другими жителями столицы. На них участники могут напрямую задать вопросы экспертам о лотах, процедуре торгов, изменениях в законодательстве и другие. В мероприятии также участвовали представители Департамента городского имущества, Управления приватизации, Московского фонда реновации жилья, электронной площадки «Росэлторг» и платформы для онлайн-продаж недвижимости «Сделка.рф».

Все лоты, выставленные на торги, можно найти на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города». Там размещены фото, документы, условия продажи и даже 3D-туры по объектам.

Для участия в онлайн-аукционах потребуется регистрация на площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.