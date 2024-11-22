Пуртов: предприниматели могут купить 9 коммерческих помещений в Басманном районе

Столица выставила на аукционы по продаже 9 нежилых помещений свободного назначения, расположенных в Басманном районе. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.

«Город выставил на торги 9 коммерческих помещений площадью от 13,5 до 274,6 кв. м в центре столицы. Свободное назначение объектов позволит победителям использовать их для различных коммерческих целей», — отметил Пуртов.

Он добавил, что стоимость лотов определят во время открытых торгов с 5 декабря по 24 января. Участвовать в аукционах приглашают физических и юридических лиц.

4 помещения находятся на первых этажах зданий в Лучниковом и Потаповском проулках, а также на улице Покровка. Места отличаются высоким пешеходным трафиком. Объекты подходят для открытия кафе, магазинов и других предприятий в области услуг.

Еще 4 лота находятся в подвальных помещениях в переулках Огородная Слобода и Денисовский, а также на улицах Фридриха Энгельса и Бауманская. В них победители торгов смогут оборудовать культурно-досуговые учреждения или центы по оказанию бытовых услуг.

Один объект располагается на улице Казакова на 2 этаже здания. Его можно использовать как мастерскую или офис.

Заявочные кампании в зависимости от лота завершатся с 26 ноября по 15 января. Для участия в аукционе необходимы усиленная квалифицированная электронная подпись и регистрация на цифровой торговой площадке «Росэлторг».

Москва — город, развивающий предпринимательство. В столице на торги выставляют разнообразное имущество, витриной которого является столичный инвестпортал. Раздел «Имущество от города» содержит всю необходимую информацию о лотах — форму и условия реализации, документацию и фотографии. Также сервис позволяет совершать 3D-туры по объектам. В городских торгах можно участвовать и дистанционно — процедура проходит в онлайн-режиме.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика». Подробности о данном и других нацпроектах, которые реализуются в столице, можно узнать по ссылке.