Пуртов: Москва ищет инвестора для приобретения здания в Хорошевском районе

На аукцион в Москве выставлено одноэтажное здание площадью 105 кв. м, расположенное в Хорошевском районе. Объект имеет свободное назначение, что позволяет использовать его для различных целей: открытия творческой мастерской, офиса, языкового центра или любого другого бизнеса, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что столица регулярно выставляет на торги нежилые здания.

«В 2024 году в Москве было реализовано 57 таких лотов. Объекты свободного назначения пользуются особенной популярностью: город не ограничивает область их использования, что открывает широкие возможности для предпринимательской деятельности. Здание по адресу 5-я Магистральная улица, д. 10А, стр. 2 расположено недалеко от станции метро „Хорошевская“, — сказал Пуртов.

Он добавил, что здание возвели в 1990 году. Оно подключено к инженерным коммуникациям.

Заявки на участие в аукционе принимают до 5 марта, а сами торги состоятся 17 марта. Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Москва активно выставляет на продажу городское имущество, а вся информация о лотах, включая фотографии, документы и условия реализации, доступна на Инвестиционном портале столицы в разделе «Имущество от города».