Пульмонолог из Подмосковья купила 2-комнатную квартиру по соципотеке

Благодаря программе «Социальная ипотека» врач-пульмонолог Татьяна Суслова приобрела просторную квартиру для своей семьи в Одинцовском округе. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Врач-пульмонолог, заведующая 3-м терапевтическим отделением ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница» Татьяна Суслова знает все о болезнях и лечении органов дыхания. Ее стаж приближается к 25 годам.

«Для укрепления иммунитета в первую очередь нужно делать прививки. После них даже если заболеем гриппом или ОРВИ, то перенесем легче. Также важны поливитамины, правильное питание, здоровый образ жизни. А вот курение обычных и электронных сигарет, использование вейпов — пагубно сказывается на здоровье самого курильщика и окружающих», — говорит она.

В семье Сусловой трое детей. Долгое время они снимали жилье. По совету коллег Татьяна воспользовалась возможностью получить на льготных условиях собственную квартиру в Подмосковье.

«Мы искали примерно такую же квартиру, как снимали — просторную с большой кухней. Найти такую «двушку» получилось на вторичном рынке в хорошем доме. Ремонт был уже сделан. По расположению дом даже чуть ближе к работе, чем раньше», — рассказывает она.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.