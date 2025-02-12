Проверка застройщиков Подмосковья не выявила нецелевого использования средств

В 2024 году Главгосстройнадзор Московской области совместно с Росфинмониторингом ЦФО провели проверку финансовых операций застройщиков на сумму 3,5 млрд рублей. По итогам проверки фактов нецелевого использования средств обнаружено не было, сообщает пресс-служба ведомства.

Достичь таких результатов удалось благодаря внедрению системы эскроу-счетов и проектному финансированию. Банки не только выделяют средства на строительство, но и осуществляют строгий контроль за операциями застройщиков.

Отмечается, что в 2024 году 97% строящихся объектов в Московской области финансировались через эскроу-счета.

Также в пресс-службе отметили, что совместная работа Главгосстройнадзора Подмосковья и Росфинмониторинга позволяет эффективно предотвращать незаконные финансовые операции в сфере строительства, обеспечивая прозрачность и контроль за использованием средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.