Проверить изоляцию и герметизацию швов: что сделать на крыше до холодов

Эксперт Орехов: ремонтировать крышу осенью нужно до того, как появятся протечки

Любые дефекты кровли, которые летом могли казаться незначительными, с приходом дождей и морозов превращаются в серьезные проблемы. Есть главные виды работ на крыше, которые нужно успеть сделать до наступления холодов сообщил РИАМО эксперт рынка внутренней отделки помещений и генеральный директор компании «НАТЭК» Алексей Орехов.

Он уточнил, что крыша — первая линия защиты здания от влаги и холода и от ее состояния зависит комфорт и безопасность жильцов.

«В осенний период главное — не ждать, когда появятся протечки. Лучше провести профилактику заранее, пока материалы еще сохраняют эластичность и можно работать без температурных ограничений», — сказал Орехов.

Прежде всего эксперт посоветовал провести внешний осмотр кровли. Нужно проверить состояние покрытия, герметичность стыков и узлов примыкания. Именно в этих местах чаще всего образуются микротрещины. При обнаружении вздутий, трещин или следов ржавчины следует сделать локальный ремонт или заменить отдельные участки.

По его словам, особое внимание стоит уделить подкровельному «пирогу» — системе, состоящей из стропил, обрешетки, утеплителя, паро- и гидроизоляции. Если где-то нарушена изоляция, влага быстро разрушает утеплитель и дерево. Через пару месяцев зима покажет это в виде мокрых потолков и наледи на крыше.

Еще один важный этап — герметизация швов и стыков. Специалист предупредил. что эти участки особенно уязвимы вокруг вентиляционных выходов, антенн, мансардных окон и дымоходов. Осенью, когда идут дожди, даже небольшое нарушение герметичности может привести к попаданию влаги под покрытие, а затем — к плесени и разрушению материалов.

Водосток и защита от схода снега

Не стоит забывать и о водосточной системе. Засоренные желоба и трубы становятся причиной подтеков и обледенения.

«Прочистите водостоки и убедитесь, что вода уходит свободно. Листва и мусор могут за несколько недель вывести из строя даже новую систему», — добавил Орехов.

Перед зимой еще важно установить снегозадержатели и защиту от схода сугробов. Без них с крыши может сойти пласт снега, повредив козырьки, растения, машины. Однако самое страшное — тяжелый, плотный снег может буквально свалиться на головы людям.

Эксперт порекомендовал проверить вентиляцию подкровельного пространства. Если вентиляция нарушена, влага не испаряется и под кровлей образуется конденсат. Это ускоряет коррозию металла и разрушает деревянные конструкции. Некоторые материалы, например, битумные, при минусовой температуре теряют пластичность, поэтому монтировать их зимой нельзя. Сейчас последний шанс провести полноценные кровельные работы с гарантией качества.

«Крыша — это не то, что можно чинить по принципу „пока не течет, то и не трогаем“. Правильный уход осенью экономит десятки тысяч рублей и избавляет от головной боли зимой», — заключил собеседник.

