Протечки кровель устранили в 137 многоквартирных домах Подмосковья

Управляющие компания обязаны регулярно проводить осмотры крыш и оперативно устранять обнаруженные дефекты. С начала июня УК Подмосковья успешно выполнили 137 задач по ремонту протекающих кровель в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Протечки кровли должны быть устранены в течение 24 часов с момента обнаружения. За это время необходимо провести ремонт кровельного покрытия и обеспечить надежную защиту здания от протечек.

С начала июня управляющие компании региона успешно выполнили 137 задач по ремонту протекающих кровель многоквартирных домов. Больше всего задач выполнили специалисты из Химок, Богородского и Подольска.

При обнаружении протечки, стоит немедленно обратиться в свою управляющую компанию, а затем оставьте заявку на портале ЕДС МО.

Если срок истек, а проблема не решена, обратитесь в ближайший территориальный отдел министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области любым удобным способом.

Контактная информация есть на официальном сайте ведомства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал Воробьев.