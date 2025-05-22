Прокурор Балашихи выехал с проверкой на строящийся объект медучреждения

Балашихинский городской прокурор Дмитрий Девятко совместно с заместителем главы городского округа Балашиха Кириллом Тимашковым, представителями территориального отдела Главгосстройнадзора Московской области осуществили выезд на строящийся объект многопрофильной клиники ГБУЗ «Балашихинская городская больница». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В ходе выезда городской прокурор проконтролировал ход строительных работ, а также отметил важность соблюдения темпов и качества работ.

Своевременное завершение строительства медицинского учреждения контролируется городской прокуратурой.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.