Производитель оборудования для водоснабжения реконструировал цех в Подольске

Главгосстройнадзор Подмосковья по итогам проведенной проверки выдал заключение о соответствии проектной документации реконструкции заготовительного цеха компании «Джилекс», расположенного в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, сообщает пресс-служба ведомства.

Масштабную реконструкцию цеха начали в октябре 2022 года. В ходе работ здесь провели расширение существующего здания заготовительного цеха. Возведенная пристройка позволит увеличить производственную мощность предприятия. Здесь разместили новое современное оборудование — два листогибочных пресса, а также мостовой кран грузоподъемностью 10 тонн.

В цеху производят заготовки для насосного оборудования, а все операции загрузки-разгрузки осуществляются с помощью механизированных средств для того, чтобы упростить работу сотрудникам. В целом, производство на предприятии автоматизировано на 80%.

Компания является крупнейшим производителем оборудования для водоснабжения, как на территории России, так и стран ближнего зарубежья. В частности, здесь выпускают погружные насосы для скважин и колодцев, поверхностные насосы и насосы-автоматы, гидроаккумуляторы и расширительные баки и другое необходимое оборудование. Многие изделия запатентованы, уникальны и не имеют аналогов в мире.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.