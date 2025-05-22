Производитель косметических средств расширила производство в Подмосковье

Главгосстройнадзор Московской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию производственно-складского здания компании-производителя косметологических средств. Компания «Биофармлаб» при сопровождении центра содействия строительству построила четвертый корпус на территории ОЭЗ «Дубна». В строительство объекта застройщик инвестировал 200 млн рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Площадь нового здания превышает 4 тыс. кв. м — это самый большой корпус из четырех, в перспективе он позволит значительно увеличить объемы производства.

В настоящее время «Биофармлаб» выпускает более 500 видов продукции, в том числе, под брендами LIBREDERM, Sebocelin, Vegan up и AEVIT: косметические крема, поверхностно-активные вещества, тоники и лосьоны, гигиеническую помаду, масло для губ, маски для лица.

Ежегодный объем выпуска превышает 11 млн упаковок продукции в год.

Косметические средства, произведенные резидентом ОЭЗ «Дубна», экспортируются в 19 стран мира, включая Китай, Вьетнам и Монголию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«За прошедший 2024 год мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.