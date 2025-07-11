Программа рассрочки на покупку парковочных мест доступна в ЖК «Публицист»

Компания DOGMA предлагает программу рассрочки с фиксированным платежом для покупки парковочных мест в жилом квартале «Публицист» в городе Пушкино Московской области.

Условия программы предусматривают первоначальный взнос в размере 10% от стоимости парковочного места. Далее клиенты смогут выплачивать фиксированную сумму 10 000 рублей ежемесячно. Полная оплата должна быть произведена не позднее чем за месяц до ввода объекта в эксплуатацию и передачи машиноместа покупателю.

В первой очереди жилого квартала «Публицист» представлены парковочные места площадью от 13,25 кв. м, расположенных на -1 этажах корпусов № 11 и № 12. Удобный доступ обеспечивается прямым спуском на лифте как с жилых этажей, так и из лобби здания.

Для максимального комфорта жителей паркинги оборудованы оптимальной планировкой с удобными подъездами, четкой навигационной системой, круглосуточным видеонаблюдением, современными системами контроля доступа, эффективной вентиляцией и противопожарной защитой. Инфраструктура парковочных зон спроектирована с учетом всех современных требований к безопасности и удобству эксплуатации.

В рамках строительства жилого квартала в Пушкино DOGMA возводит три многоэтажных дома и детский сад на 300 мест. Всего новый квартал будет включать 18 жилых домов, физкультурно-оздоровительный комплекс, две общеобразовательных школы, пять детских садов, поликлинику, социальную и коммерческую инфраструктуру, а также благоустроенную лесопарковую зону.

Застройщик: ООО СЗ НИГО-ХОЛДИНГ

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