Профвизит ускорит итоговую проверку нового корпуса подмосковного ЖК «Южная Битца»

Главгосстройнадзор Московской области провел профвизит по запросу застройщика. Инспекторы выехали на стройплощадку многоэтажного дома № 8 в составе ЖК «Южная Битца», сообщает пресс-служба ведомства.

Многоквартирный дом переменной этажности от 22 до 25 этажей начали возводить в июне 2022 года, сдать планируют в ноябре 2024. Сейчас стройготовность объекта составляет 93%. Застройщик в преддверии проведения итоговых проверок обратился в Главгосстройнадзор для того, чтобы получить необходимые рекомендации от инспекторов и устранить выявленные в ходе профвизита недостатки. Такая процедура, в случае соблюдения всех рекомендаций ведомства, в последующем сократит время проведения проверки с 10 до 3 рабочих дней.

В многоэтажке будет 780 квартир, а также 217 кладовых для жильцов. В подземном этаже оборудуют паркинг на 309 машино-мест.

В жилом квартале уже построены и введены в эксплуатацию восемь многоквартирных домов, детский сад, а также отдельно стоящий паркинг на 192 машино-места и 79 кладовых.

Здесь же под надзором Главгосстройнадзора возводят школу на 1550 мест, детский сад, рассчитанный на 325 человек, и поликлинику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.