Продолжается прием заявок на архитектурный конкурс «Лучший проект Подмосковья»

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Мособлархитектура продолжает прием заявок на второй архитектурный конкурс «Лучший проект Подмосковья». В прошлом году конкурс проводился впервые, его участниками стали почти 100 проектов, сообщает пресс-служба ведомства.

Цель конкурса — выявление лучших проектов, популяризация лучших практик в области архитектуры и градостроительства, повышение качества проектирования и формирование современного архитектурного облика и комфортной среды городов и населенных пунктов Подмосковья.

Организатором конкурса выступает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области при поддержке Ассоциации проектировщиков Московской области.

До 30 ноября 2024 года участники могут подать проекты в номинациях:

лучший проект Подмосковья категории социальной инфраструктуры (объекты образования, здравоохранения, спорта, культуры, социального обслуживания);

лучший проект Подмосковья категории общественные здания и комплексы (административные и торговые комплексы, объекты туризма и отдыха, общественного питания, гостиницы);

лучший проект Подмосковья категории промышленной недвижимости (промышленные здания, логистические комплексы, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (включая паркинги), объекты сельскохозяйственного назначения);

лучший проект Подмосковья категории жилая недвижимость малой и средней этажности;

лучший проект Подмосковья категории жилая многоэтажная недвижимость.

К участию в конкурсе допускаются компании, получившие свидетельство о согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства на территории Московской области с 1 января 2020 года, являющиеся авторами (соавторами) или держателями исключительных прав на представленные на конкурс объекты.

Оценивать конкурсные проекты будут ведущие архитекторы и специалисты в области архитектуры и градостроительства региона, представители ассоциации проектировщиков Подмосковья под председательством главного архитектора Подмосковья Александры Кузьминой.

Конкурс открытый, проводится в один этап. Количество поданных проектов не ограничено, участие — бесплатное.

Подведение итогов конкурса и церемония награждения победителей состоится 13 декабря 2024 года в рамках деловой программы мероприятия «Архитектурный фестиваль «Лучший проект Подмосковья».

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте.

Задать вопросы на тему участия в конкурсе можно, отправив письмо на адрес электронной почты: konkurs@arhmo.ru.

Сроки проведения конкурса

Сбор заявок запланирован до 30 ноября; подведение итогов конкурса и выбор победителей — до 10 декабря; оглашение итогов и награждение победителей — 13 декабря.

Конкурсная заявка предоставляется в виде цифровых файлов.

Требования к заявке:

конкурсная заявка по форме в формате doc (в приложении);

отдельно в составе заявки дается ссылка на иллюстрационные материалы

не менее 100 dpi (визуализации проекта, фотографии реализованного проекта — если имеются);

альбом А3 в формате *pdf (объем файла не более 30 мб, не более 10 стр.) и включает: состав авторского коллектива (ФИО); наименование компании; адрес проекта; краткую пояснительную записку с характеристикой архитектурно-градостроительного решения; основные технико-экономические показатели и сведения о применяемых материалах; аксонометрическую схему здания; схему генерального плана на осн. М 1:500 с обозначением входа/выхода в здание; схему функционального зонирования одного типового этажа на осн. М 1:400; визуализации — не менее 3 штук, не менее 100 dpi.

Подавая заявку, участник дает согласие заказчику и оператору конкурса на публикацию материалов заявок в средствах массовой информации, сети Интернет и заявляет о своем авторском праве на представленный проект.

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