Четыре коммерческих помещения в ЮАО доступны на городских торгах

Город выставил на открытые аукционы четыре коммерческих помещения в Южном округе. Назначение всех объектов — свободное. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Нежилые помещения свободного назначения позволяют вести любые виды бизнеса практически без ограничений. Это делает их особенно привлекательными лотами на городских торгах. Как правило, такие объекты составляют более 80 процентов в общем числе коммерческих помещений, предлагаемых городом. Сейчас предприниматели могут приобрести четыре помещения свободного назначения на юге Москвы. Их площадь составляет от 38 до 270,5 квадратного метра. Два объекта расположены в подвалах, еще два — на первых этажах жилых домов», — отметил Кирилл Пуртов.

Помещения находятся по адресам: улица Стасовой, дом 3/27, улица Москворечье, дом 51, корпус 1, Нагатинская улица, дом 28 и 3-й Павловский переулок, дом 14. Объекты подключены к электричеству, водо- и газоснабжению, канализации.

Прием заявок на участие в торгах завершится в период с 15 по 28 июля, аукционы пройдут с 24 июля по 6 августа на электронной площадке «Росэлторг». Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» публикуется информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».