Евгений Герасимов: у Александра Митты не было проходных картин

У режиссера и народного артиста РФ Александра Митты не было проходных картин, сообщил РИАМО народный артист России, художественный руководитель Московского академического театра сатиры Евгений Герасимов.

«Он был очень образованный человек, замечательный собеседник. Он был истинный кинематографист, он преподавал, его приглашали читать лекции за рубежом. Здесь у него много учеников», — сказал Герасимов.

Он добавил, что Митта прожил яркую жизнь талантливого человека — как режиссер, как педагог, как человек.

«Мне всегда было с ним очень интересно разговаривать не только на кинематографические темы, но и вообще — по жизни. Я приглашал его в жюри фестиваля, который организовывал. Он был председателем жюри большого конкурса. Поэтому всегда интересно было с ним общаться. Ну и, конечно, смотреть его картины», — поделился народный артист.

Герасимов заключил, что все фильмы Митты останутся россиянам в память об этом выдающемся человеке.

92-летний Александр Митта ушел из жизни минувшей ночью в одном из хосписов. Он скончался после продолжительной борьбы с раком почки.