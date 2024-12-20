Продолжается капремонт Центра образования № 23 в Богородском округе

сегодня в 15:33

В рабочем поселке Обухово продолжается капремонт Центра образования № 23. Депутаты фракции «Единая Россия» в совете депутатов Богородского округа Владимир Козынченко, Валерий Пылаев вместе с родителями проконтролировали ход капитального ремонта здания школы, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На объекте проводят демонтаж стен, потолка и полов основного здания.

Общая площадь центра 1773,4 кв. м., здание было построено в 1937 году.

Согласно проекту капремонта в здании планируется проведение кровельных и фасадных работ, устройство входных групп, замена систем отопления, вентиляции, канализации, внутренние работы. Кроме того, проведут благоустройство прилегающей территории, закупят новую мебель и оборудование.

Сдать объект планируется в 2025 году.

Ремонт проводится в рамках президентской программы по капитальному ремонту объектов образования.

В здании до ремонта обучалось 570 детей.

Учащиеся и родители очень рады, что школу внесли в программу капремонта, и с нетерпением ждут его завершения. Ведь в школу поставят новое современное оборудование, что поможет улучшить учебный процесс.

Для ребят будут сделаны все комфортные условия для учебы и отдыха.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.