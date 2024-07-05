Продлена налоговая льгота собственникам 186 помещений в студобщежитиях Москвы

В столице утвержден реестр общежитий, которым положена льгота по налогу на имущество в текущем году. В список вошли 186 жилых помещений, используемых вузами для проживания преподавателей и студентов. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

«Собственникам включенных в реестр жилых помещений предоставляется льгота в виде полного освобождения от уплаты налога на имущество организаций. Она действует для частных общежитий, введенных в эксплуатацию после 1 января 2020 года, в которых не менее 70% площади используется для проживания студентов и преподавателей вузов, имеющих государственную аккредитацию», — отметила Мария Багреева.

Она добавила, что льготу для стимулирования частных инвестиций в строительство общежитий с доступной стоимостью аренды для преподавательского состава и студентов ввели в 2021 году на 5 лет.

Реестр утверждают каждый год. Все квартиры, которые включили в реестр на текущий год, входили в него на протяжении трех лет с 2021 года. Их собственники продолжат пользоваться налоговой льготой. Для ее получения владельцу помещений необходимо подать в департамент экономической политики и развития Москвы заявление на включение в данный список. После проверки соответствия нужным критериям объекты недвижимости попадают в реестр.