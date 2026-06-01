Продажи трехкомнатных квартир в Москве снизились в 2026 году

В начале 2026 года в московских новостройках сократились продажи трехкомнатных квартир. Эксперт по недвижимости Роман Крылов связал это с ростом цен и изменением условий ипотеки, сообщает АБН24 .

В столичных новостройках покупатели все чаще выбирают компактное жилье вместо просторных квартир. По словам эксперта по недвижимости Романа Крылова, основной объем сделок приходится на студии, однокомнатные и евродвухкомнатные квартиры.

«Сегодня основной объем сделок приходится на студии, однокомнатные квартиры, еврооднокомнатные и евродвухкомнатные квартиры. Максимум, на что чаще всего ориентируется массовый покупатель, — это двухкомнатные квартиры или компактные евротрешки. Покупка полноценной трехкомнатной квартиры становится все менее доступной для большинства семей из-за высокой стоимости такого жилья и ограниченных финансовых возможностей населения. Во многом это связано с изменением условий ипотечного кредитования. Семейная ипотека изначально задумывалась как инструмент улучшения жилищных условий и расширения жилплощади для семей с детьми, однако с учетом текущих цен на недвижимость воспользоваться ею для приобретения просторной квартиры могут далеко не все. Несмотря на действие льготных программ, покупатели все чаще выбирают жилье меньшей площади, поскольку оно соответствует их реальным финансовым возможностям», — пояснил спикер.

Крылов добавил, что на структуру спроса влияет и экономическая ситуация.

«Дополнительное давление на рынок оказывает общее состояние экономики. Сокращение числа действующих предприятий и снижение деловой активности напрямую отражаются на платежеспособности населения. В таких условиях крупные и дорогие квартиры становятся менее востребованными, тогда как компактные форматы жилья остаются наиболее доступным и понятным вариантом для большинства покупателей. Именно поэтому структура спроса постепенно смещается в сторону небольших квартир, а продажи трехкомнатного жилья продолжают сокращаться», — заключил Крылов.

