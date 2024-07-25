Продажи элитного жилья в Москве утроились

В течение года на столичном рынке жилья отмечался активный рост спроса в элитном сегменте, а с июня 2023 года он увеличился на 193,3%. Основатель OPENCITY Евгений Дружинин заявил, что элитное жилье — надежный актив, сообщает «Сноб» .

По данным экспертов сервиса по продаже новостроек OPENCITY, количество всех сделок в сфере недвижимости в Москве выросло на 16,1%. При этом спрос на элитное жилье увеличился на рекордные 193,3%, а объем сделок в сегменте комфорт-класса уменьшился на 7,3%.

Специалисты объясняют это изменением условий по ипотечным кредитам, которые стали более жесткими. Интерес в массовом сегменте смещается в сторону Новой Москвы и Подмосковья, что связано с увеличением размера первоначального взноса.

Основатель OPENCITY Дружинин объяснил, что элитная недвижимость является надежным активом в нынешних условиях.

«Элитные лоты пользуются настолько большим спросом, что на рынке даже наметился новый тренд — покупка объектов на стадии строительства», — отметил эксперт.

По его мнению, на этот процесс влияет также резкий рост стоимости недвижимости делюкс-класса.

В столице наблюдается более платежеспособный спрос, что приводит к постепенному вытеснению жилых объектов массового сегмента более дорогостоящими предложениями в сегментах бизнес и премиум-класса, заключили специалисты сервиса.