Продажа вторичного жилья через агентов занимает в среднем на 35 дней меньше

Продажа квартир на вторичном рынке с помощью агентов происходит в среднем на 35 дней быстрее, чем при самостоятельных действиях владельцев. Об этом свидетельствуют данные Аналитического центра «Авито Недвижимости». В период с января по август 2026 года подобная закономерность была зафиксирована в целом ряде крупных городов, включая Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Самару, Санкт-Петербург, Уфу и Челябинск, сообщила пресс-служба компании.

Самый значительный разрыв в сроках наблюдался в Краснодаре — объявления от профессионалов рынка закрывались на 39 дней раньше, чем у частных продавцов. В Красноярске эта разница составила 30 дней, в Самаре — 29 дней, а в Челябинске — 21 день.

В столице более короткий срок экспозиции профессиональных объявлений был отмечен в 8 из 11 округов, включенных в исследование. К примеру, в Зеленоградском административном округе квартиры от собственников выставлялись в среднем 104 дня, тогда как от агентов — 74 дня. В Восточном округе разрыв составил 25 дней, в Северном и Юго-Восточном — по 19 дней. В Новомосковском, Южном и Северо-Восточном округах профессиональные объявления находились в экспозиции в среднем на 11 дней меньше. В Юго-Западном округе показатели оказались практически одинаковыми, а в Северо-Западном — полностью совпали.

В Санкт-Петербурге срок экспозиции объектов от профессиональных участников рынка был короче в 14 из 18 районов. В Петродворцовом районе объявления от собственников демонстрировались в среднем 143 дня, от агентов — 101 день. В Красногвардейском районе разница достигла 37 дней, в Невском — 32 дней, в Колпинском — 30 дней, в Адмиралтейском — 24 дней. В Василеостровском, Приморском, Пушкинском и Фрунзенском районах разрыв составил от 15 до 20 дней.

«Помощь агента обычно связывают с подготовкой документов, проверкой юридической чистоты объекта, общением с покупателями и организацией показов. Однако скорость продажи имеет и экономическое значение. Сегодня около 60% продавцов реализуют жилье, чтобы затем приобрести новое. Для них более ранний выход на сделку позволяет быстрее зафиксировать цену следующего объекта и снижает риск, что за время продажи изменятся условия покупки или подходящий вариант уйдет с рынка. Если же следующая покупка планируется не сразу, временно свободные средства могут быть размещены на банковском вкладе или накопительном счете — с учетом условий продукта и потребности в сохранении ликвидности. Поэтому при оценке стоимости услуг агента важно учитывать не только организационное сопровождение, но и финансовый эффект от более раннего выхода на сделку», — отметил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости Сергей Ерёмкин.

Различия в сроках реализации связаны в том числе с тем, как объекты подаются на рынке. Профессиональные участники зачастую размещают более качественные фото и видео, готовят описание с учетом особенностей квартиры и настраивают продвижение объявлений. В результате на платформе 65% предложений от профессионалов аккумулируют 72% просмотров и 78% обращений. За январь–август 2026 года профессиональные участники рынка разместили 71% объявлений о продаже вторичного жилья на платформе.

В среднем профессионалам доверяют продажу более дорогих объектов на вторичном рынке. Средняя стоимость лота от собственника составляет 6,1 млн рублей, тогда как от частного маклера или агентства недвижимости — 7,5 млн рублей. Эта тенденция характерна как для «новой вторички» — квартир в домах, построенных за последние пять лет, — так и для остального вторичного фонда. Доля предложений от агентов в домах, возведенных за последние пять лет, достигает 73%, а среди лотов в домах до 2020 года постройки — 64%.

В премиальных и специфичных локациях наблюдается иная картина. В Москве к таким территориям относятся Центральный и Западный административные округа, а в Санкт-Петербурге — Курортный, Центральный, Кронштадтский и Петроградский районы. В этих зонах объявления от собственников встречаются реже: например, в Центральном административном округе Москвы их доля составляет около 5%, в Петроградском районе Санкт-Петербурга — около 8%, в Центральном — 11%. В структуре профессиональных объявлений здесь также выше доля объектов со сложными характеристиками и более высокой стоимостью, поэтому поиск покупателя может занимать больше времени.

При сравнении городов различия в цене становятся менее выраженными. Наиболее заметный разрыв между средней стоимостью предложения от собственника и профессионального продавца сохраняется в Москве и Санкт-Петербурге: 13,5 млн рублей в Москве и 4,3 млн рублей в Санкт-Петербурге. В других городах-миллионниках он не превышает 1 млн рублей. Такая разница может быть связана со структурой рынков Москвы и Санкт-Петербурга: в этих городах выше доля премиальных и элитных объектов, которые чаще выводятся на рынок через профессиональных участников.