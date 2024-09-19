Приватизация: в Башкирии продают речной порт за 1 рубль

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В Башкирии можно за 1 рубль приватизировать речной порт на конкурсной основе, соответствующие изменения приняты в республиканском парламенте в первом чтении. Цель нового закона — улучшить состояние речных объектов, сообщает «ФедералПресс» .

«Приватизация объектов речного порта, отнесенных к объектам, находящимся в неудовлетворительном состоянии, будет осуществляться посредством конкурса», — уточнили в региональном правительстве.

Объект можно приватизировать только при условии, что новый владелец приведет речной порт «в удовлетворительное состояние».

Таким образом, причалы и перегрузочные комплексы в Башкирии начнут передавать на конкурсной основе, где 1 рубль — стартовая цена.

Стоит отметить, что преимущества во время продажи будут у действующих арендаторов объектов.