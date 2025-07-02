В Подмосковье выбрали лучших специалистов в сфере местного самоуправления

В Московской области подвели итоги ежегодного конкурса совета муниципальных образований «Лучший специалист в сфере местного самоуправления». Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики региона.

Церемония награждения победителей состоялась при участии вице-губернатора региона Марии Нагорной, которая вместе с зампредом регионального парламента, представителем Мособлдумы в совете муниципальных образований Подмосковья Александром Наумовым, председателем совета муниципальных образований области, главой Ступина Сергеем Мужальских вручила лауреатам заслуженные награды.

Конкурс специалистов

Конкурс проводится с 2008 года и за это время стал важным профессиональным событием для всей системы местного самоуправления. За 17 лет участие в нем приняли более 800 служащих, представляющих муниципалитеты со всей области.

В этом году конкурс объединил специалистов из 42 муниципальных округов Подмосковья. По итогам заочного этапа экспертная комиссия отобрала 27 финалистов, которые лично представили свои профессиональные достижения, проекты и инициативы.

Победители были определены в девяти номинациях, отражающих ключевые направления муниципальной работы: экономика и финансы; социальная сфера; деятельность депутатов; правовое, организационное и кадровое обеспечение; информационная поддержка; градостроительство, архитектура и землепользование; жилищно-коммунальное хозяйство; развитие территориального общественного самоуправления; деятельность старост сельских поселений.

«Все, кто сегодня в этом зале, — это люди, выбравшие не просто профессию, а путь ежедневного служения на местах. Муниципальная служба — это не работа с девяти до шести. Это постоянная вовлеченность, ответственность и готовность решать задачи в любое время вне зависимости от статуса — будь вы глава, заместитель, депутат или представитель общественности. Для нас с вами это стало образом жизни. Хочу искренне поблагодарить каждого за тот выбор, который вы однажды сделали. За преданность своему делу, за то, что воплощаете в жизнь главный принцип, который разделяют и президент (России Владимир Путин – ред.), и губернатор (Подмосковья Андрей Воробьев – ред.): житель — всегда прав», — сказала Мария Нагорная.

Совет муниципальных образований Московской области, выступая единым координационным центром, продолжает продвигать лучшие муниципальные практики, поддерживать кадровый резерв и формировать устойчивую профессиональную среду в сфере местного самоуправления.

Ранее Воробьев отметил, что прошедший в Красногорске форум муниципальных депутатов, который организовало областное отделение «Единой России», был важным и содержательным.

«Считаю важным заметить проведение с участием секретаря Генерального совета партии „Единая Россия“ (Владимира Якушева — ред.) большого мероприятия — форума муниципальных, региональных, федеральных представительных органов власти, наших депутатов. Считаю, что это было, Игорь Юрьевич (Брынцалов, секретарь регионального отделения ЕР, председатель Мособлдумы — ред.), очень важное содержательное мероприятие», — сказал Андрей Воробьев.