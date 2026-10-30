Приватизация имущества принесла бюджету Подмосковья более 530 млн руб

Правительство Подмосковья реализует прогнозный план приватизации имущества областной казны, чтобы вовлечь недвижимость в хозяйственный оборот. Электронные аукционы обеспечивают прозрачность, безопасность и доступ предпринимателей из разных регионов. Неиспользуемые и разрушенные объекты бизнес приобретает для производств, культурных и рекреационных пространств, создавая рабочие места и дополнительные налоговые поступления.

В 2026 году за 187,6 млн рублей продали комплекс бывшего техникума в Долгопрудном по адресу: проезд Строителей, д. 18. В лот вошли корпус для практических занятий, ремонтные мастерские и пункт техобслуживания общей площадью более 1 тыс. кв. м, а также участок площадью 1,8 га.

Бывшую амбулаторию в поселке Мещерское муниципального округа Чехов приобрели за 5 млн рублей. Это трехэтажное здание площадью 1319 кв. м и участок площадью 2173 кв. м.

Имущество бывшего социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в деревне Пущино городского округа Серпухов продали более чем за 54,8 млн рублей. Лот включал пять объектов капитального строительства общей площадью 2106,3 кв. м и участок площадью 2,6 га. Вырученные от продажи госимущества средства направят на социальные нужды региона.

Сейчас на торги выставлены еще три лота. Сведения о текущих и планируемых торгах доступны на интерактивной карте сайта Минмособлимущества. Все подмосковные объекты недвижимости и участки для продажи или аренды также можно найти в ЕАСУЗ — едином электронном ресурсе, созданном комитетом по конкурентной политике Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.