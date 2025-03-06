Пристройка на 400 мест появится у школы № 14 в Коломне

В здании школы № 14 на улице Шилова в Коломне продолжается капитальный ремонт. К 2026 году образовательное учреждение станет больше: правительство Московской области выделило финансирование на строительство пристройки к школе на 400 мест, сообщает пресс-служба администрации округа.

Это поможет разгрузить главный корпус и наполнить программу обучения внеурочной деятельностью. В пристройке разместят спортивный зал и 16 специализированных классов, включая кабинеты физики, химии, биологии и технологии. А в основном здании оборудуют новую столовую полного цикла приготовления.

«Из спортивного зала делаем обеденный зал на 585 мест, меняем кабинеты начальной школы, переносим в другое крыло для того, чтобы была возможность у строителей создать необходимые помещения для пищеблока», — отметил директор школы № 14 Дмитрий Ушаков.

За ходом капитального ремонта в постоянном режиме наблюдают представители администрации городского округа Коломна и родители школьников. Обновленное здание сдадут в эксплуатацию в августе текущего года, а пристрой планируют открыть к сентябрю 2026 года. Тогда же завершится и благоустройство. На пришкольной территории проведут работы по озеленению и обновят спортивное ядро.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.