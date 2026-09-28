Приставы взыскали с управляющей компании в Подмосковье 15,7 млн руб за капремонт

Судебные приставы Подмосковья взыскали с управляющей компании более 15,7 млн руб. взносов на капремонт, собранных с жильцов, но не перечисленных региональному оператору, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

По агентскому договору управляющая компания начисляла и собирала взносы на капремонт многоквартирных домов и должна была перечислять их региональному оператору. Часть собранных средств компания не перевела. Когда долг превысил 15 млн руб., оператор обратился в суд. Арбитражный суд Московской области обязал компанию погасить задолженность, которая к моменту вынесения решения составила 15,7 млн руб.

Красногорское районное отделение судебных приставов возбудило исполнительное производство. Пристав уведомила компанию о принудительном исполнении решения суда и предупредила об уголовно-правовых последствиях его неисполнения.

Пристав арестовала средства на банковских счетах компании и запретила регистрационные действия с двумя автомобилями и 32 нежилыми помещениями. После истечения срока добровольного погашения долга она вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора. Поскольку руководство компании не исполнило решение суда, пристав составила акт описи и ареста имущества для его принудительной продажи. В результате компания перечислила региональному оператору более 15,7 млн руб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.