Преображение Дворца культуры в Ступино продолжается

Руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских оценил ход работ по капитальному ремонту Дворца культуры. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Строительная готовность — 87%. На объекте трудятся более 80 рабочих и 2 единицы техники, для проведения работ используются качественные современные материалы.

Специалисты занимаются внутренней чистовой отделкой, укладывают напольное покрытие. Декораторами ведется реставрация росписи стен и потолков, лепнины, колонн.

По проекту полностью будут отремонтированы центральное и гардеробное фойе, двусветный и выставочный залы, концертный зал Ступинской филармонии и другие помещения левого крыла. Особое внимание уделено хореографическому залу на 3-м этаже, где смогут заниматься участники хореографических коллективов. Проводится ремонт в детской библиотеке Дворца, у которой будет отдельный вход.

«К новогодним праздникам любимое место горожан и гостей города предстанет перед ступинцами полностью обновленным, — отметил Сергей Мужальских. — Завершаем работы по благоустройству прилегающей территории. Рабочие уложили новую плитку, разбили газоны, обустроили парковку, установили малые архитектурные формы, лавочки и урны, заменили светильники».

Новый элемент архитектурного оформления — контурная подсветка здания, которая идет в двух вариантах — праздничная и повседневная, она автоматическая. Смонтирована современная крытая сцена перед зданием Дворца культуры. Зажжение огней на новогодней ели и другие праздничные мероприятия теперь с комфортом будут проводиться на ней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.