Представлена архитектурная концепция нового жилого комплекса у метро «Динамо»

Компания Capital Group представила архитектурную концепцию «Дома Высоты» — первого девелоперского проекта, с которого начинается преобразование территории в 64 га у метро «Динамо». Архитектурный облик разработало бюро Kleinewelt Architekten.

Комплекс, который станет архитектурной доминантой новой локации, включает 48-этажную жилую башню высотой 200 метров и 9-этажный деловой блок, объединенные двухуровневым стилобатом. Общая площадь превышает 72 тыс. кв. м. Предусмотрен трехуровневый подземный паркинг с зарядкой электромобилей.

Фасад выполнен из алюминия белоснежного оттенка. Силуэт кровли отсылает к образу дома со скатной крышей. Офисный блок — лаконичный объем с закругленными углами и стеклянными ламелями.

В «Доме Высоты» 400 квартир и 33 планировочных решения, от однокомнатных до пентхаусов. Высота потолков — от 3,4 м до 7,5 м. Предусмотрены квартиры с небесными террасами (самая высокая — на 38-м этаже) и 4 пентхауса с террасами на 46-м этаже. Все лоты — без отделки. Инфраструктура включает фитнес-студию, детскую игровую, многофункциональное пространство и коммерческие помещения на первых этажах.