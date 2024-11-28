В Красногорске представители ЖК «Ильинойс» вручили жильцам ключи от первых квартир

В ЖК «Ильинойс», расположенном в 4 км от МКАД по Новорижскому шоссе в городском округе Красногорск, началась выдача ключей от квартир жилого дома № 1, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Новоселье здесь отметят 1058 семей.

Дом, уже поставленный на кадастровый учет, состоит из двух 24-этажных зданий с подземным паркингом. Общая площадь объекта превышает 65 тыс. кв. метров. Теплоснабжение обеспечивается за счет собственной котельной. На первых этажах корпусов откроются минимаркет, магазин кулинарии и другие объекты сферы услуг.

Вместе с жильем девелопером ГК «Гранель» будет построена вся необходимая социальная инфраструктура. В сентябре этого года в ЖК «Ильинойс» введен в эксплуатацию построенный по госпрограмме детский сад на 250 мест. Запланировано возведение еще одного дошкольного учреждения на 200 мест.

В шаговой доступности от жилого комплекса расположены школы, поликлиники, торговые объекты, зоны отдыха на Москве-реке. Рядом находятся станция МЦД-2 «Красногорская» и остановка общественного транспорта, на котором можно добраться до метро «Тушинская», «Строгино» или «Мякинино».

Также строится Рублево-Архангельская ветка метро, конечная станция которой — «Ильинская» — разместится недалеко от комплекса.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.