Представитель Мособлархитектуры выступила на конференции «Город у воды»

Начальник управления Мособлархитектуры Алеся Гончарик представила подходы к развитию прибрежных территорий на конференции в Самаре, которая прошла в рамках фестиваля «Экоберег», сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Научно-практическая конференция «Город у воды: архитектурно-градостроительные стратегии развития территорий» прошла в Самаре в рамках XV Международного архитектурного фестиваля имени В. Н. Логвинова «Экоберег». Фестиваль завершился 12 сентября. Эксперты тематической сессии обсудили исследования и практические решения для развития прибрежных территорий.

Начальник Управления обеспечения устойчивого развития территории для объектов нежилого назначения Алеся Гончарик представила доклад «Ландшафтно-градостроительный подход в развитии города».

«Современная набережная давно вышла за рамки простого линейного парка. Сегодня это сложнейший узел, где пересекаются экология, логистика, экономика и идентичность места. Именно создание новых общественных пространств на стыке этих элементов определяет будущее направление развития городской ткани — с ревитализацией природных территорий и возвращением их в черту города», — считает Алеся Гончарик.

Она отметила, что в градостроительстве необходимо учитывать не только дорожную сеть, но и природный каркас. Примерами развития пространств у воды в Подмосковье являются набережные Волги в Дубне, Оки в Кашире, а также создаваемые набережные рек Учи в Пушкино и Черной в Луховицах.

Гончарик также проанализировала правовое регулирование устойчивых прибрежных территорий. По ее словам, основной риск при реализации проектов связан с режимом земель: проектировщикам и юристам необходимо учитывать ограничения, использовать некапитальные объекты, аренду и сервитуты, а также своевременно вносить изменения в градостроительную документацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.