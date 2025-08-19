Предпринимателям показали городские помещения для бизнеса в сфере медицины на форуме «Территория будущего. Москва 2030»

Предпринимателям представили помещения для ведения коммерческой деятельности в сфере красоты и здоровья, которые можно приобрести на открытых аукционах. Роуд-шоу «Оформление лицензии на медицинскую деятельность и городская недвижимость для бизнеса» прошло в павильоне «Экономика Москвы» в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030» 19 августа. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Правильный выбор помещения для медицинского учреждения — это основа успешного старта и стабильной работы вашего бизнеса. Удобство расположения, соответствие санитарным нормам и грамотная планировка важны для обеспечения комфорта пациентов и эффективности работы персонала. Приобретение объектов на открытых торгах, в том числе с готовыми бизнес-решениями, гарантирует юридическую чистоту сделки — договор заключается напрямую с городом. На нашем очередном роуд-шоу предпринимателям представили восемь помещений медицинского назначения общей площадью более 2,6 тысячи квадратных метров. Самое крупное из них находится в Центральном административном округе, три объекта — в Западном и по два в Северном и в Северо-Восточном округах столицы. Ознакомиться со всем документами перед приобретением и совершить 3D-тур по объектам можно дистанционно на Инвестиционном портале Москвы», — рассказал Кирилл Пуртов.

Среди презентованных объектов — свободные помещения по адресам: улица Бориса Галушкина, дом 26, и улица Маршала Неделина, дом 34, корпус 1. Их площадь составляет 280,3 и 493,9 квадратных метра. Победители торгов смогут провести необходимый ремонт и открыть в них свой бизнес в сфере медицины.

Кроме того, инвесторам представили помещения, в которых уже работают компании-арендаторы — медицинские центры и аптеки. Два таких объекта находятся на Кутузовском проспекте в домах 5/3 и 23, корпус 1. Их площадь — 101,5 и 58,1 квадратного метра соответственно. Еще одно помещение расположено по адресу: 2-я Фрунзенская улица, дом 9, его площадь достигает 1118,5 квадратных метра. Приобретение готового объекта позволяет получать арендные платежи с момента совершения сделки. Это позволяет сразу генерировать выручку.

В ходе мероприятия эксперты рассказали, как подобрать помещение для частного медицинского учреждения, приобрести подходящий объект на городских аукционах и оформить лицензию на медицинскую деятельность, обсудили процедуру оформления электронной цифровой подписи для участия в торгах и меры гарантийной поддержки для предпринимателей.

Спикерами выступили представители профильных департаментов Правительства Москвы, ГБУ «Малый бизнес Москвы», Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, электронной торговой площадки «Росэлторг» и другие эксперты. Организатором роуд-шоу является столичный Департамент по конкурентной политике.

Город выставляет на торги различное имущество. В разделе «Торги Москвы» есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.

«Территория будущего. Москва 2030» — это возможность в масштабах всего города познакомиться с будущим, опробовав его технологии, которые уже сегодня применяются в столице. Дети и взрослые смогут пообщаться с роботами и искусственным интеллектом, посмотреть на работу современного беспилотного транспорта, поиграть на технологичных спортивных площадках, изучить новые образовательные, медицинские и промышленные инновации, погрузиться в VR-пространство и многое другое.

Масштабный форум проходит в рамках проекта «Лето в Москве». С 1 августа по 14 сентября на десятках площадок состоятся культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Информация о площадках и подробная программа доступны на официальном сайте форума moscow2030.mos.ru.