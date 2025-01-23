Предпринимателям Подмосковья расскажут про предельные ставки имущественных налогов
Фото - © Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
По инициативе исполняющего обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Натальи Чудаковой 30 января в 11:00 состоится обучающий вебинар для собственников и руководителей бизнеса на тему «Предельные ставки имущественных налогов с 2025 года». Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области.
Спикером вебинара выступит адвокат Адвокатской палаты Московской области Юлия Мартыненко.
Слушателей жду ответы на следующие вопросы:
1) Как увеличились предельные ставки имущественных налогов на дорогостоящие объекты с 2025 года,
2) Ставки по налогу на имущество для юридических лиц,
3) Налог на роскошь,
4) Изменение налоговой базы — уменьшение кадастровой стоимости объекта недвижимого имущества вследствие определения его рыночной стоимости.
Ссылка для регистрации.
В ходе мероприятия можно будет письменно задать вопросы в чат или заранее направить по электронной почте ombudsmenmo@ya.ru (в теме письма указать ВЕБИНАР «Предельные ставки имущественных налогов»).
Всем зарегистрировавшимся, по окончании вебинара будет доступна видеозапись.
Как ранее отметил губернатор региона Андрей Воробьев, за 5 месяцев текущего года экономика Московской области выросла на 12,3%.
«За 5 месяцев этого года мы прибавили 12,3%, там еще идет выверка. Важно этот темп дальше выдерживать», - сообщил Андрей Воробьев.