Предпринимателям Подмосковья расскажут про предельные ставки имущественных налогов

Фото - © Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

По инициативе исполняющего обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Натальи Чудаковой 30 января в 11:00 состоится обучающий вебинар для собственников и руководителей бизнеса на тему «Предельные ставки имущественных налогов с 2025 года». Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области.

Спикером вебинара выступит адвокат Адвокатской палаты Московской области Юлия Мартыненко.

Слушателей жду ответы на следующие вопросы:

1) Как увеличились предельные ставки имущественных налогов на дорогостоящие объекты с 2025 года,

2) Ставки по налогу на имущество для юридических лиц,

3) Налог на роскошь,

4) Изменение налоговой базы — уменьшение кадастровой стоимости объекта недвижимого имущества вследствие определения его рыночной стоимости.

Ссылка для регистрации.

В ходе мероприятия можно будет письменно задать вопросы в чат или заранее направить по электронной почте ombudsmenmo@ya.ru (в теме письма указать ВЕБИНАР «Предельные ставки имущественных налогов»).

Всем зарегистрировавшимся, по окончании вебинара будет доступна видеозапись.

Как ранее отметил губернатор региона Андрей Воробьев, за 5 месяцев текущего года экономика Московской области выросла на 12,3%.



«За 5 месяцев этого года мы прибавили 12,3%, там еще идет выверка. Важно этот темп дальше выдерживать», - сообщил Андрей Воробьев.