Предпринимателям Балашихи станет проще оформлять объекты недвижимости и участки

Специалисты областного Бюро технической инвентаризации (ГБУ «БТИ Московской области») готовы в еженедельном формате консультировать представителей бизнеса Балашихи по вопросам оформления необходимой документации при строительстве и капремонте, а также разграничения земельных участков. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Вопрос обсудили в ходе совместного заседания Совета и Правления Балашихинской ТПП, состоявшегося 4 сентября в конференц-зале Союза «Балашихинская торгово-промышленная палата». В работе приняли участие заместитель главы городского округа Балашиха Ирина Шведова, первый заместитель генерального директора ГБУ «БТИ Московской области» Татьяна Люлина, руководители предприятий города.

Президент Балашихинской ТПП Анатолий Шестаков проинформировал участников заседания об итогах работы системы торгово-промышленных палат России за 1 полугодие 2025 года. Он отметил, что Палата полностью соответствует критериям Стандарта ТПП России, активно участвует в различных мероприятиях и вносит достойный вклад в развитие системы ТПП Московской области и России.

Заместитель главы округа Ирина Шведова и руководитель управляющих компаний индустриальных парков Юрий Илюшкин представили доклады о развитии и освоении индустриальных парков Балашихи, наличии свободных земельных участков и перспективах развития данных территорий для расширения бизнеса.

На заседании подписано соглашение о сотрудничестве с ГБУ «БТИ Московской области». Первый заместитель генерального директора Татьяна Люлина представила информацию о возможностях организации для развития бизнеса в Балашихе и решения проблемных вопросов в области земельно-имущественных отношений.

Практическое значение этого соглашения для предпринимательского сообщества Балашихи прокомментировал президент Балашихинской ТПП Анатолий Шестаков.

«Когда предприниматель строит или перестраивает объект, даже просто проводит его ремонт, ему необходимо правильно составить всю необходимую техническую документацию. То же самое касается разграничения земельных участков предприятий. Если технический паспорт вовремя не изменить либо внести изменения неверно, за это грозит серьезный штраф. Теперь нашим предпринимателям будет проще соблюдать правила и регламенты, потому что специалисты БТИ пошли нам навстречу и выразили готовность регулярно консультировать членов Балашихинской ТПП по конкретным вопросам, которые находятся в сфере компетенции этой организации. Показательно, что соглашение с БТИ впервые подписано именно в Балашихе. Практика взаимодействия с регулятором земельно-имущественных отношений направлена на создание механизмов профилактической работы по устранению нарушений. Раньше предпринимателей штрафовали, а теперь станут помогать работать в соответствии с законодательством. В дальнейшем эта практика будет тиражирована в другие муниципальные образования Подмосковья», — отметил Анатолий Шестаков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.