Предприниматели могут приобрести 4 коммерческих помещения на западе Москвы

Столица выставила на торги четыре помещения в Можайском районе на западе города, сказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Открытые аукционы пройдут с 11 декабря по 3 февраля.

«Выставленные на торги помещения расположены на цокольных и первых этажах многоквартирных домов на улицах Гвардейской, Петра Алексеева и Красных Зорь. Их площадь варьируется от 126 до 147 кв. м. Все объекты оборудованы отдельными входами и подключены к основным коммуникациям. Заявочные кампании завершатся в период с 2 декабря по 23 января», — уточнил Пуртов.

Коммерческая недвижимость в домах востребована среди предпринимателей. Там открываются минимаркеты, салоны красоты, магазины бытовых и строительных товаров, пункты выдачи заказов и другие предприятия. Они помогают обеспечить потребности жильцов и развивают инфраструктуру районов.

Для участия в аукционах понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.