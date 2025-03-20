Предприниматели могут арендовать нежилое помещение в здании гостиницы «Украина»

Столица выставила на торги право заключения договора аренды нежилого помещения гостиничного назначения в историческом здании в районе Дорогомилово, рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Помещение находится по адресу Кутузовский проспект, д. 2/1, к. 1Б. Оно занимает первые два этажа. Объект подключен к основным коммуникациям.

«Инвесторы могут арендовать коммерческое помещение площадью 279,7 квадратного метра, которое является частью объекта культурного наследия регионального значения — гостиницы „Украина“. Одна из семи легендарных высоток столицы расположена вблизи крупной транспортной магистрали — Кутузовского проспекта, а также станции метро „Киевская“. Победитель аукциона сможет открыть здесь небольшую гостиницу. Историческая локация, развитая инфраструктура района и высокий туристический трафик делают локацию перспективной для старта бизнес-проекта в индустрии гостеприимства», — поделился Пуртов.

В соответствии с условиями договора арендатор обязан выполнять требования, предусмотренные охранным обязательством в отношении объекта культурного наследия. Срок действия договора аренды — пять лет.

Заявочная кампания продлится до 27 марта, а открытый аукцион пройдет 31 марта. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на торговой площадке «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.