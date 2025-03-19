«Предпочтения изменились»: риелтор — о ситуации на рынке «вторички» в РФ
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Риэлтор Марина Соколова заявила, что сегодня в России уменьшается спрос на вторичное жилье, предпочтения покупателей изменились, сообщает АБН24.
«Пандемия в 2019 году и связанные с ней изменения в образе жизни привели к этому изменению. Многие начали искать жилье в более удаленных от центра районах, что снизило немного спрос на квартиры в городах и, соответственно, привело к снижению цен на вторичное жилье в этих локациях», — сказала эксперт.
По ее словам, на спрос также влияет уменьшение численности населения в ряде районов и миграционные процессы.
Кроме того, если Центробанк решится на снижение ключевой процентной ставки, то это сделает более доступными ипотечные кредиты. Но если ставки останутся высокими, это приведет к снижению спроса на жилье. Потенциальные покупатели будут менее склонны брать кредиты.