Последний нестационарный объект демонтировали в Шаховской

В муниципальном округе Шаховская продолжаются плановые мероприятия по демонтажу нестационарных торговых объектов, установленных с нарушением действующих норм. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сегодня сотрудниками МПКХ «Шаховская» произведен демонтаж последнего такого объекта, который был размещен в центре села Середа. Ранее объект осмотрели сотрудники администрации. Вердикт — несоответствие параметрам, утвержденным схемой размещения, а также нарушению требований по специализации. Собственнику неоднократно направлялись предписания о добровольном разборе конструкции. Несмотря на это, в установленный срок демонтаж не был произведен.

В результате привычная, но морально устаревшая точка «Союз печати», была поднята с места 25-тонным автокраном и увезена на базу коммунального хозяйства. В будущем территорию планируется благоустроить.

«Всего в текущему году на территории муниципалитета было демонтировано 10 таких объектов, 6 на муниципальной земле и 4 на частной», — подытожил глава округа Замир Гаджиев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.